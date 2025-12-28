प्रतिभाओं के सम्मान में तीन राज्यों से एकजुटे हुए यदुवंशी

ब्लॉक बैहर के नगर अध्यक्ष सुरेश यादव ने अपने क्षेत्र में चल रही सामाजिक गतिविधियों से अवगत कराया। ब्लॉक बिरसा से समाज के नेतृत्व कर रही राधा ठाकुर यादव ने शिक्षा के महत्व और नारी शक्ति को समाज सृजन पर जोर दिया। लालबर्रा ब्लॉक अध्यक्ष मनोज यादव ने यादवों के बलिदान और देश गौरव में किए योगदान की गौरवमयी इतिहास को गीत में पिरोकर सुंदर रूप से प्रस्तुत किए। जिसमें 1962 चुसूर रेजांगला युद्ध में 120 वीर अहीर जवान मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में देश की रक्षा में किए गए बलिदान का जिक्र किया गया।