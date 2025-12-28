प्रतिभाओं के सम्मान में तीन राज्यों से एकजुटे हुए यदुवंशी

समाज की प्रतिमभाओं को नकद राशि व शील्ड देकर किया सम्मानीत
अहीर यादव समाज ब्लॉक लांजी बापड़ी में सातवां प्रतिभा सम्मान और मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे शामिल हुए। इनके अलावा मप्र, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों से भी बड़ी संख्या में यदुवंशी एकजुट हुए। कार्यक्रम में समाज के उन विद्यार्थियों को सम्मानीत किया गया, जिन्होंने कक्षा 10 वीं व 12वीं में 70 या इससे अधिक प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं।
कार्यक्रम में पधारे अतिथियों को बाजे गाजे व भव्य पुष्पवर्षा के साथ कार्यक्रम स्थल पर लाया गया। भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना की गई। अतिथियों का स्वागत सत्कार के बाद समाज के बच्चों ने एक से बढकऱ एक रंगारंग प्रस्तुतियां दी, मुख्य आकर्षण का केंद्र रही।
कार्यक्रम में कक्षा 10वीं की शीतल खुमराज राऊत 95 प्रतिशत, रोशनी श्रावण करसायल 91, हेमंत नरेश बघाड़े 82, सिमरन महेश करसायल 81, रोहन डूडेश्वर बघाड़े 8, सरगम नंदकिशोर करसायल 78, जानवी धरमचंद नागे 74, नितिन नंदकिशोर करसयाले 73, अम्बिका रमेश रक्शे 72, कक्षा 12वीं से वैशाली नरेश बघाड़े 82, सिमरन नंदकिशोर करसायाले 74 आदि विद्यार्थियों को समाज की ओर से प्रशस्ति पत्र, मेडल और एक हजार रुपए की राशि एवं दिलीप यादव, चंचलेश यादव, पुलिस थाना, रवि पांचे मरार माली समाज अध्यक्ष के ओर से इन विद्यार्थियों के माता-पिता को शाल श्रीफल भेंट किया गया।
सर्वप्रथम भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना की गई। अतिथियों को मंचासीन किया गया। फूल माला, पुष्पगुच्छ से अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। समाज के बच्चों द्वारा रंगारंग नृत्य प्रस्तुति दी, आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम मेंक्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे मुख्य अतिथि के रूप मे शामिल हुए। साथ ही छग, महाराष्ट्र एवं मप्र के अहीर यादवों का अनुपम संगम देखने मिला।
जिलाध्यक्ष गुलाब यादव ने अपने उद्बबोधन में ब्लॉक लांजी में समाज में बैठक के लिए भवन एवं बच्चों के लिए शिक्षा हेतु लाइब्रेरी की कमी बताया।
ब्लॉक बैहर के नगर अध्यक्ष सुरेश यादव ने अपने क्षेत्र में चल रही सामाजिक गतिविधियों से अवगत कराया। ब्लॉक बिरसा से समाज के नेतृत्व कर रही राधा ठाकुर यादव ने शिक्षा के महत्व और नारी शक्ति को समाज सृजन पर जोर दिया। लालबर्रा ब्लॉक अध्यक्ष मनोज यादव ने यादवों के बलिदान और देश गौरव में किए योगदान की गौरवमयी इतिहास को गीत में पिरोकर सुंदर रूप से प्रस्तुत किए। जिसमें 1962 चुसूर रेजांगला युद्ध में 120 वीर अहीर जवान मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में देश की रक्षा में किए गए बलिदान का जिक्र किया गया।
परमानंद यादव अध्यक्ष प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ छग ने समाज के संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ करने समाज को निरंतर शिक्षा के साथ राजनीतिक ऊंचाई तक ले जाने के दिशा में काम करने युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी लेने प्रोत्साहित किए।
गोंदिया जिलाध्यक्ष देवकीशन यादव ने बच्चों के पढ़ाई पर समाज संगठन को ध्यान देने का सुझाव दिया। विधायक कर्राहे ने कहा संपूर्ण मप्र में यादव समाज राजनीती परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आगे कहा यादव हर क्षेत्र में नजर आते हैं, वैसे ही अपने क्षेत्र के यादवों को भी मेहनत और लगन से अपने उद्देश्य को पुरा करना होगा।
उन्होंने बताया लांजी में प्रस्तावित सामूदायिक भवन में यादव समाज को भी स्थान दिया जाएगा। वे अपने देवी देवताओं के पूजा एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकें।
घनश्याम यादव, संतोष बैस, गणेश यादव, मिथिलेश यादव, ईश्वर बघाड़े, ब्लॉक अध्यक्ष रोशन यादव ने खुशी जाहिर की। उन्होंने मंच से युवा साथी हिमांशु भास्कर, सूजल सोनवाने को सम्मानित किया। ब्लॉक सचिव धर्मेंद्र करसायल, देवेंद्र बघाड़े, सुनील राऊत, राम बघाड़े, मीडिया प्रभारी सुजीत सहारे, मीना सोनवाने, अनुशया यादव, लक्ष्मी बघाड़े, कुसुम राऊत, सुमित्रा यादव, रीना यादव, अनुशया करसायल, कनकलता रक्शे, सुनीता रक्सेले ने माना किसी भी कार्यक्रम में कड़ी मेहनत लगती है, लेकिन तब समाज में इस प्रकार से सकारात्मक विचार लोगों में आते हैं, तो अत्यधिक खुशी मिलती है।
ब्लॉक लांजी से हिमांशु भास्कर, सूजल सोनवाने, सुरेंद्र करायत, ओमकार नागेश्वर, होमेश्वर भाईसारे, राजेंद्र रक्षक, रिखिराम, आकाश करसायल, देवराज चौधरी, नंदकिशोर करसायल, सुकराम, गणेश, राकेश, रविंद्र, महेश, तुलसी, अमर, दुर्गाप्रसाद, विवेकानंद, गेंदलाल, आजाद, राकेश, घनश्याम, ज्ञानीराम, राजकुमार व ग्राम बापड़ी से रामकिशोर बघेले, सुकचरण, लक्षमण, नरेश, रमेश, भूमेश बैस, जागेश्वर सोनवाने, मिथुन, प्रेम, सदाशिव, सुकचंद, गिरवर, दुखु सोनवाने, परसराम, मदन, लोकेश सोनवाने, दीपक नागे, अंकेश नागे, उदय सोनवाने, रामकुमार सोनवाने, धरमचंद व बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग उपस्थित रहे।
