Ballia News: दादी की जान बचाने के लिए 11 साल के मासूम ने दी जान, गांव गमगीन

Ballia news: बलिया जिले के कोतवाली क्षेत्र के दराव गांव में रविवार रात एक हृदयविदारक घटना सामने आई। अपनी दादी को सांप से बचाने की कोशिश में 11 वर्षीय मासूम अनुज राजभर की मौत हो गई। बच्चे की बहादुरी से जहां पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा है, वहीं उसकी असमय मौत से हर कोई गमगीन है।