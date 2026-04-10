Ballia News: बलिया के बेटे ने NDA की परीक्षा में किया टॉप, देश भर में प्रथम स्थान



पार्थ के पिता नाथ शरण तिवारी ने बताया कि वे कर्नाटक के कोडगु जिले स्थित सैनिक स्कूल में हिंदी विषय के शिक्षक थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वर्ष 2007 में वे अपनी पत्नी किरण देवी के साथ कर्नाटक चले गए थे, जहां 2009 में पार्थ का जन्म हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं ज्ञान गंगा स्कूल से हुई। कक्षा 6 में उनका चयन देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में हो गया। वर्तमान में वह 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं और इसी वर्ष मई में परीक्षा देंगे।