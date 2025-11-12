बाजार में अंग्रेजी प्रीमियम शराब दुकान… भड़के लोगों ने जताया विरोध, बोले- बिगड़ेंगे माहौल

उन्होंने कहा कि अब फिर शराब दुकान खोलने से शराब की त्रासदी को पुन: दोहराने जैसा होगा। यह शराब दुकान पहले नया बस स्टैंड और आशा टॉकीज के पास प्रस्तावित थी। वार्डवासियों ने विरोध किया, उसके बाद इस दुकान को वार्ड 18 में खोलने की योजना बनाई गई है। धरना प्रदर्शन में कुलेश्वरी सोनवानी, मंजू देवांगन, संजीता मेश्राम, लक्ष्मी साहू, उर्मिला, कमलेश सारथी, ईश्वरी ठाकुर, सोनम अमड़े, नेहा कौशिक कांतिलाल, डॉ नमन, डॉ प्रीति, डॉ वेद, डॉ. प्रिया डॉ ऋतिक आदि शामिल हुए।