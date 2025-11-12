Patrika LogoSwitch to English

बालोद

बाजार में अंग्रेजी प्रीमियम शराब दुकान… भड़के लोगों ने जताया विरोध, बोले- बिगड़ेंगे माहौल

CG Liquor Shop: शराब दुकान को लेकर एक बार फिर ​विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस बार पुराना बाजार में अंग्रेजी प्रीमियम शराब दुकान खोलने को लेकर लोगों में आक्रोश है…

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandu Nirmalkar

Nov 12, 2025

CG Liquor Shops: शराब भट्टी बंद कराने को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन, देर रात पहुंची पुलिस बल, फिर जो हुआ...

बाजार में शराब दुकान ( File Photo Patrika )

CG Liquor Shop: शहर के पुराना बाजार वार्ड-18 में अंग्रेजी प्रीमियम शराब दुकान खोलने का विरोध में धरना दिया गया। वार्डवासियों, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ, जिला किसान संघ बालोद के नेतृत्व में एसडीएम एसके साहू को जिला अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ( CG News ) ज्ञापन की प्रति आबकारी विभाग, पुलिस थाना, नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ को भी प्रेषित की गई है।

CG Liquor Shop: लोग होंगे परेशान

मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जनक लाल ठाकुर के कहा कि 17 से 18 साल पूर्व पुराना बाजार के मुख्य मार्ग पर शराब की दुकान होती थी। शराबी शराब पीकर रोड में लड़ाई और गाली गलौज करते थे। नशे में रोड में पड़े रहते थे। फिर वही हालात देखने को मिल सकते हैं। शराब दुकान से छोटे-छोटे धंधे करने वाले, सब्जियां, गुपचुप, चाय, ठेला वाले परेशान होंगे।

स्कूल, अस्पताल आने-जाने का मुख्य मार्ग

छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ के अध्यक्ष सोमनाथ उइके ने कहा कि पुराना बाजार वर्षों से श्रमिक बाहुल्य बस्ती रही है। दल्ली खदान एवं दल्ली प्लांट के कर्मचारियों के साथ गांधी विद्या मंदिर, साई शिशु मंदिर, राजाबाड़ा स्कूल, भंडारी स्कूल के विद्यार्थियों एवं शहीद अस्पताल में मरीजों का आने-जाने का मुख्य मार्ग है। श्रमिकों व उनके परिवारों की हमेशा आवाजाही बनी रहती है। पुराना बाजार मुख्य मार्ग पर शराब दुकान खोने पर कई गंम्भीर समस्याओं व दुघटनाओं का सामना करना पड़ सकता है।

लगभग 17-18 वर्ष पहले आसपास के रहने वाले कमजोर वर्ग व खदान कर्मचारियों के परिवार, स्कूली बच्चों और महिलाओं ने त्रासदी को झेला है। गरीब तबके के लोग हताहत हुए। शराब माफियाओं, शराब ठेकेदारों का बोल-बाला चलता रहा। इसके विरोध में वार्ड 10 व 18 के अलावा प्रबुद्ध नागरिकों के विरोध के बाद शराब दुकान को हटाना पड़ा। इसके बाद श्रमिक बस्ती में लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हैं।

शराब दुकान खोलना पुरानी त्रासदी दोहराना होगा

उन्होंने कहा कि अब फिर शराब दुकान खोलने से शराब की त्रासदी को पुन: दोहराने जैसा होगा। यह शराब दुकान पहले नया बस स्टैंड और आशा टॉकीज के पास प्रस्तावित थी। वार्डवासियों ने विरोध किया, उसके बाद इस दुकान को वार्ड 18 में खोलने की योजना बनाई गई है। धरना प्रदर्शन में कुलेश्वरी सोनवानी, मंजू देवांगन, संजीता मेश्राम, लक्ष्मी साहू, उर्मिला, कमलेश सारथी, ईश्वरी ठाकुर, सोनम अमड़े, नेहा कौशिक कांतिलाल, डॉ नमन, डॉ प्रीति, डॉ वेद, डॉ. प्रिया डॉ ऋतिक आदि शामिल हुए।

Updated on:

12 Nov 2025 01:04 pm

Published on:

12 Nov 2025 01:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / बाजार में अंग्रेजी प्रीमियम शराब दुकान… भड़के लोगों ने जताया विरोध, बोले- बिगड़ेंगे माहौल

