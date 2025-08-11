बड़ा हादसा! शिवनाथ नदी में 7 साल का बच्चा बहा, तलाशी में आ रही दिक्कत…

Child drowned in Shivnath river: शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम कुहारखान स्थित शिवनाथ नदी के एनीकट में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, एक 7 वर्षीय बालक किशन पिता राम प्रसाद शिवनाथ नदी में नहा रहा था, इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तलाश शुरू की, लेकिन लगभग 6 घंटे की मशक्कत के बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया।
Child drowned in Shivnath river: इस बीच ग्रामीणों द्वारा मामले की सूचना भाटापारा ग्रामीण थाने में दी गई जहां से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद होकर बालक की पतासाजी में जुट गई। खबर लिखे जाने तक बालक का कहीं पता चल नहीं पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि एनीकट में पानी का बहाव तेज होने के कारण तलाश में दिक्कत आ रही है।