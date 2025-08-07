CG News: समय से जंग और नई जिंदगी का आगमन, महतारी एक्सप्रेस ने ऐसे बचाई मां-बच्चे की जान

CG News: बस्तर की घने जंगलों और नदियों से घिरी धरती पर एक ऐसी कहानी लिखी गई, जो मानवता, साहस, और समर्पण की मिसाल बन गई। बड़े बोदेनार गांव की लच्छो और उनके नवजात की जिंदगी को बचाने के लिए 102 महतारी एम्बुलेंस की टीम ने नदी के तेज बहाव को चुनौती दी और एक असंभव लगने वाली जंग जीत ली। यह कहानी न केवल एक मां और बच्चे की जिंदगी की जीत है, बल्कि उस समुदाय की एकजुटता और सेवा भाव की भी गवाही देती है, जिसने मुश्किल घड़ी में साथ दिया।