अब पेड़ से निकलेगा तेल… किसानों की होगी तगड़ी कमाई, जानें फायदे

इंटरक्रॉपिंग (बीच की फसल) के लिए 22,375 रुपए प्रति हैक्टर तक की सहायता भी मिल रही है। जो किसान न्यूनतम 2 हैक्टर में ऑइल पाम की खेती करते हैं, उन्हें बोरवेल के लिए 50 हजार रुपए, सिंचाई साधनों के लिए 25 हजार प्रति यूनिट, पैफलेट के लिए 27 हजार रुपए और फेंसिंग के लिए 1.08 लाख रुपए प्रति हैक्टर का अनुदान मिलता है। ड्रिप सिस्टम लगवाने के लिए 14,130 रुपए और टॉप-अप के तौर पर 8,635 रुपए दिए जा रहे हैं।