बाल प्रतिभाओं के लिए खुशखबरी! PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए अब भी कर सकते हैं आवेदन, जानें लास्ट डेट

PM National Child Award: सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ऐसे मेधावी छात्र-छात्राएं, जिन्होंने समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है और राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
वे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 15 अगस्त 2025 तक भारत सरकार के पोर्टल अवार्ड्स डॉट जीओवी डॉट इन (https://awards.gov.in ) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों को दिया जाता है।
PM National Child Award: बहादुर और योग्य बच्चे स्व-नामांकन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था असाधारण उपलब्धियों वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) के लिए नामांकित कर सकती है।
केंद्रीय मंत्रियों [कैबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री], सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों/उपराज्यपालों/प्रशासकों, संसद सदस्यों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण के प्रधान सचिवों, जिला मजिस्ट्रेटों/कलेक्टरों, केंद्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों/स्कूलों से भी सिफारिशें आमंत्रित की जाएंगी।