बाल प्रतिभाओं के लिए खुशखबरी! PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए अब भी कर सकते हैं आवेदन, जानें लास्ट डेट

वे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 15 अगस्त 2025 तक भारत सरकार के पोर्टल अवार्ड्स डॉट जीओवी डॉट इन (https://awards.gov.in ) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों को दिया जाता है।