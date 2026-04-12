13 साल से फरार नक्सली आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा, 2012 से झारखंड के जंगलों में था छुपा…

पुलिस के मुताबिक, यह मामला वर्ष 2012 का है, जब नक्सलियों ने लातेहार निवासी लखू यादव को ग्राम पुन्दाग में बंधक बना लिया था। उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। नक्सली दस्ता के सदस्य इकबाल यादव के निर्देश पर लखू यादव को जान से मारने के इरादे से गोली भी चलाई गई, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल रहा।