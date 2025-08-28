Black marketing: ऐसी भी मुनाफाखोरी! 266 की जगह 950 रुपए में बेच रहा था खाद, एसडीएम ने की कड़ी कार्रवाई

इसमें पॉस मशीन में संधारित उर्वरक मात्रा एवं भौतिक रूप से भंडारित उर्वरक की मात्रा का मिलान किया गया। इसमें अंतर पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। इसी प्रकार वाड्रफनगर में निजी दुकानों अजय ट्रेडर्स, पटेल फर्टिलाइजर सहित अन्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अजय ट्रेडर्स में पॉस मशीन एवं भौतिक रूप में अनियमितता पाया गया। इस पर कार्यवाही करते हुए विक्रय पर प्रतिबंध (Black marketing) लगाया गया।