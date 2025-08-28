Patrika LogoSwitch to English

बलरामपुर

Black marketing: ऐसी भी मुनाफाखोरी! 266 की जगह 950 रुपए में बेच रहा था खाद, एसडीएम ने की कड़ी कार्रवाई

Black marketing: निर्धारित दाम से चार गुना अधिक दाम पर बेचा जा रहा था खाद, वाड्रफनगर क्षेत्र के बजरंग ट्रेडर्स में बिक रहा था खाद

बलरामपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 28, 2025

Black marketing
Administration team raid in Bajrang traders (Photo- PRO)

बलरामपुर. प्रशासन द्वारा जिले भर में खाद के अवैध परिवहन व भंडारण (Black marketing) पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में विकासखण्ड वाड्रफनगर अंतर्गत निर्धारित दर से 4 गुना अधिक मूल्य में यूरिया खाद की बिक्री करने वाले बजरंग ट्रेडर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। एसडीएम को जब मामले की शिकायत मिली तो उन्होंने एक टीम बनाकर व्यवसायी के खिलाफ कार्रवाई करने कहा।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नीरनिधि नन्देहा के नेतृत्व में प्राप्त सूचना के आधार पर खाद निरीक्षक, कृषि विभाग, नायब तहसीलदार व पटवारी की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बजरंग ट्रेडर्स दुकान की जांच की गई। जांच में पाया गया कि बजरंग ट्रेडर्स के संचालक द्वारा किसानों को यूरिया खाद शासकीय दर 266 रुपए प्रति बोरी के स्थान पर 950 रुपये में बेचा (Black marketing) जा रहा था।

यह दर शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से लगभग चार गुना अधिक है। इस पर संयुक्त टीम द्वारा दुकानदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई। अनुविभागीय अधिकारी नन्देहा ने बताया कि शासन ने किसानों की सुविधा हेतु उर्वरकों की कीमत तय कर रखी है। ऐसे में अगर कोई दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर (Black marketing) खाद बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

वहीं विकासखण्ड राजपुर अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजपुर देवेन्द्र प्रधान, उप संचालक कृषि रामचन्द्र भगत, खाद निरीक्षक राजपुर तथा कृषि विभाग टीम द्वारा उर्वरक दुकानों का निरीक्षण (Black marketing) किया गया। इसमें आदिम जाति सेवा सहकारी समिति राजपुर, शिप्रा एग्रो एजेन्सी राजपुर सहित विभिन्न उर्वरक दुकानों में अनुज्ञा पत्र का अवलोकन किया गया।

दुकान संचालकों अनुज्ञा पत्र में अंकित कंपनियों के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के अनुसार ही उर्वरक विक्रय हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक विक्रय (Black marketing) करने की समझाइश देते हुए दुकान के बाहर मूल्य सूची चस्पा करने हेतु निर्देशित किया गया। बलरामपुर विकासखंड अंतर्गत कृषि विभाग की टीम द्वारा संचालित निजी उर्वरक विक्रय केंद्रों में औचक निरीक्षण किया गया।

इसमें पॉस मशीन में संधारित उर्वरक मात्रा एवं भौतिक रूप से भंडारित उर्वरक की मात्रा का मिलान किया गया। इसमें अंतर पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। इसी प्रकार वाड्रफनगर में निजी दुकानों अजय ट्रेडर्स, पटेल फर्टिलाइजर सहित अन्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अजय ट्रेडर्स में पॉस मशीन एवं भौतिक रूप में अनियमितता पाया गया। इस पर कार्यवाही करते हुए विक्रय पर प्रतिबंध (Black marketing) लगाया गया।

Black marketing: यहां दो पिकअप अवैध खाद जब्त

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामानुजगंज आनंद नेताम के मार्गदर्शन में राजस्व व खाद्य विभाग तथा पुलिस विभाग की सयुंक्त टीम के द्वारा 02 पिकअप वाहन से अवैध खाद का परिवहन (Black marketing) करते पाए जाने पर जब्त किया गया है। रामचंद्रपुर के ग्राम टिकीदीरी में 02 पिकअप वाहन द्वारा 50-50 बोरी अवैध खाद जिसमें यूरिया बिना किसी वैध दस्तावेज के परिवहन किया जा रहा था।

संयुक्त टीम द्वारा जांच किये जाने पर चालक द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर खाद को दोनों वाहन सहित जब्त कर थाना रामचंद्रपुर को सुपुर्द किया गया। इसी प्रकार रामचंद्रपुर में नारायण कृषि सेवा केंद्र के निरीक्षण के दौरान निर्धारित उर्वरक मूल्य सूची चस्पा नही होने के कारण कृषि सेवा केंद्र के संचालक को नोटिस जारी किया गया है।

बिना लाइसेंस यूरिया के भंडारण पर कार्रवाई

इधर अंबिकापुर कृषि विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत जामकानी में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध यूरिया भंडारण (Black marketing) का मामला उजागर किया है। टीम को निरीक्षण के दौरान शंभुनाथ मिश्रा पिता गया प्रसाद मिश्रा के आवास में गजेंद्र कुमार राय पिता रामाधार राय द्वारा 90 बोरी यूरिया खाद का अवैध भंडारण एवं विक्रय किए जाने की पुष्टि हुई।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि विक्रेता के पास आवश्यक लाइसेंस नहीं था और यूरिया खाद को अघोषित परिसर में संग्रहित कर घोषित मूल्य से अधिक दर पर बेचा (Black marketing) जा रहा था।

सूचना मिलते ही अनुविभागीय कृषि अधिकारी सीतापुर अनीता एक्का, उर्वरक निरीक्षक संतोष बेेक, जिलास्तरीय निरीक्षण अधिकारी जे आलम, उर्वरक निरीक्षक सोहन भगत और एसएडीओ रामदेव निराला व आरएईओ सुरेश पैकरा ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। निरीक्षण दल ने तत्काल प्रभाव से 90 बोरी यूरिया खाद को जब्त कर बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए परिसर को सील कर दिया है।

Published on:

28 Aug 2025 03:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Black marketing: ऐसी भी मुनाफाखोरी! 266 की जगह 950 रुपए में बेच रहा था खाद, एसडीएम ने की कड़ी कार्रवाई

