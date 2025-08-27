Patrika LogoSwitch to English

बलरामपुर

Hemp smuggling: खाई में पलटा ट्रैक्टर तो बिखर गया 12 लाख का गांजा, तस्करी के लिए लगाया गया था ये जुगाड़

Hemp smuggling: हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस, ओडिशा से झारखंड ले जाई जा रही थी गांजे की खेप

बलरामपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 27, 2025

Hemp smuggling
Seized hemp and injured tractor driver (Photo- Patrika)

बलरामपुर. बलरामपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के दलधोवा घाट में मंगलवार की रात एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो नजारा देखकर हैरान रह गई। दरअसल ट्रैक्टर के भीतर से 12 लाख रुपए का गांजा (Hemp smuggling) खाई में बिखर गया। गांजा पैकेटों में भरे हुए थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया।

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर से करीब 12 लाख रुपए कीमत के सवा क्विंटल गांजा की बड़ी खेप बरामद की। पुलिस ने बताया कि उक्त ट्रैक्टर मंगलवार की रात अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। दुर्घटना के कारण ट्रैक्टर में बनाए गए चैंबर में टूट फूट होकर गांजे के पैकेट्स बिखरे (Hemp smuggling) हुए थे। पुलिस के अनुसार सवा क्विंटल गांजा बताया जा रहा है।

Hemp smuggling: ओडिशा से झारखंड ले जाया जा रहा था गांजा

पुलिस ने बताया कि घायल व्यक्ति से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि ओडिशा से गांजा (Hemp smuggling) लेकर झारखंड की ओर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रैक्टर और गांजा को कब्जे में लेकर तस्करी के मामले में जांच शुरू कर दी है।

Published on:

27 Aug 2025 08:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Hemp smuggling: खाई में पलटा ट्रैक्टर तो बिखर गया 12 लाख का गांजा, तस्करी के लिए लगाया गया था ये जुगाड़

