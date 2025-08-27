Hemp smuggling: खाई में पलटा ट्रैक्टर तो बिखर गया 12 लाख का गांजा, तस्करी के लिए लगाया गया था ये जुगाड़

बलरामपुर. बलरामपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के दलधोवा घाट में मंगलवार की रात एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो नजारा देखकर हैरान रह गई। दरअसल ट्रैक्टर के भीतर से 12 लाख रुपए का गांजा (Hemp smuggling) खाई में बिखर गया। गांजा पैकेटों में भरे हुए थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया।