12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान में वनवासियों के पुनर्वास के लिए 300 करोड़ का विशेष पैकेज

वन विभाग के फ्रंटलाइन कर्मियों को सुरक्षा उपकरण और विशेष भत्ते प्रदान किए जाएंगे। स्थायी कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु पर एक करोड़ और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 20 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Jan 12, 2026

इन परिवारों के पुनर्वास से क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष कम होगा।

file photo

कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि कद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) क्षेत्र में वनोंवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए 300 करोड़ का विशेष पैकेज तैयार किया गया है। यह पैकेज मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के समक्ष रखा जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।वे कर्नाटक इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से पिलिकुला निसर्गधाम में आयोजित तीन दिवसीय 12वें कर्नाटक बर्ड फेस्टिवल Karnataka Bird Festival के उद्घाटन के बाद संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि केएनपी से अब तक 300 परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है और 300 और परिवारों का पुनर्वास होना अभी बाकी है। विशेष पुनर्वास पैकेज तैयार है और इन परिवारों के पुनर्वास से क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष कम होगा।

संयुक्त सर्वेक्षण जारी

मंत्री ने बताया कि इस समय डिम्ड फॉरेस्ट Deemed Forest का संयुक्त सर्वेक्षण जारी है और तीन महीनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि कौन-सी संपत्तियां सरकारी हैं।

वनकर्मियों के लिए मुआवजा तय

वन विभाग के फ्रंटलाइन कर्मियों को सुरक्षा उपकरण और विशेष भत्ते प्रदान किए जाएंगे। स्थायी कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु पर एक करोड़ और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 20 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। यह योजना बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से तैयार की गई है।

350 छात्र और पक्षी प्रेमी पहुंचे

इस बर्ड फेस्टिवल में राज्य भर से 350 छात्र और पक्षी प्रेमी भाग ले रहे हैं। प्रतिभागियों को 10 टीमों में बांटा गया है और प्रत्येक टीम 12 निर्धारित स्थलों का ट्रेल करेगी। सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों की पहचान करने वाली टीम को पुरस्कार प्रदान किया

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Jan 2026 08:26 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान में वनवासियों के पुनर्वास के लिए 300 करोड़ का विशेष पैकेज

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

आधुनिक तकनीक से मानव-वन्यजीव संघर्ष पर काबू पाने के प्रयास जारी : खंड्रे

हाथी टास्क फोर्स का गठन
बैंगलोर

साड़ी वॉकाथॉन : डायलिसिस मरीजों के लिए जुटाई मदद

बैंगलोर

स्वस्थ मैसूरु के संकल्प के साथ ‘फिट मैसूरु’ वॉकाथॉन में जुटे हजारों नागरिक

बैंगलोर

कन्नड़ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का भविष्य अधर में

बैंगलोर

ओपिओइड विदड्रॉल से उबरने में योग अत्यंत कारगर

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.