कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान में वनवासियों के पुनर्वास के लिए 300 करोड़ का विशेष पैकेज

कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि कद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) क्षेत्र में वनोंवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए 300 करोड़ का विशेष पैकेज तैयार किया गया है। यह पैकेज मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के समक्ष रखा जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।वे कर्नाटक इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से पिलिकुला निसर्गधाम में आयोजित तीन दिवसीय 12वें कर्नाटक बर्ड फेस्टिवल Karnataka Bird Festival के उद्घाटन के बाद संबोधित कर रहे थे।