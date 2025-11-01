आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे को गर्म वस्तु से दागने का आरोप

साढ़े तीन वर्ष के एक बच्चे के माता-पिता शिकायत दर्ज कराई है कि केंद्र की सहायक (हेल्पर) हेमावती ने उनके बच्चे को जलाया, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर जलन और फफोले हो गए। घटना के बाद बच्चे का इलाज स्थानीय सरकारी अस्पताल में कराया गया।