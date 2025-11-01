आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे को गर्म वस्तु से दागने का आरोप

सिरसी तालुक के सोरबा क्षेत्र के इंदुवल्ली ग्राम पंचायत के अंतर्गत चिक्कसवी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है।
साढ़े तीन वर्ष के एक बच्चे के माता-पिता शिकायत दर्ज कराई है कि केंद्र की सहायक (हेल्पर) हेमावती ने उनके बच्चे को जलाया, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर जलन और फफोले हो गए। घटना के बाद बच्चे का इलाज स्थानीय सरकारी अस्पताल में कराया गया।
पीड़ित परिवार ने मांग की है कि दोषी सहायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यदि बच्चों की देखभाल करने वाले इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो अभिभावक अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजने से डरेंगे।
माता-पिता ने महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल विकास परियोजना अधिकारी से भी शिकायत की है। अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
