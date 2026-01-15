बिदर में चीनी मांझे का कहर : बाइक सवार की गला कटने से मौत

कुमार संक्रांति त्योहार के लिए अपनी बेटी को छात्रावास से लाने हुमनाबाद जा रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मन्नेकहेल्ली सरकारी अस्पताल भेज दिया है। बिदर के पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी ने बताया कि जिले में संक्रांति को देखते हुए पिछले तीन दिनों से विशेष अभियान चलाया जा रहा है और मांझे Chinese Manjha के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद कुछ दुकानों में प्रतिबंधित मांझा बिकने की सूचना मिली है। पुलिस ने कई स्थानों से मांझा जब्त किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।