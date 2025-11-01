सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर संवाद

क्लीनिकल साइकोलॉजी विभाग की प्रो. डॉ. मंजुला एम. ने स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन : खुशहाली अंदर से शुरू होती है विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक संतुलित भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्थिति है। उन्होंने सकारात्मक सोच, भावनात्मक संतुलन, आत्म-जागरूकता और सामाजिक जुड़ाव को मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख स्तंभ बताया।उन्होंने कहा कि बताया कि मानसिक स्वास्थ्य एक निरंतरता है, और शुरुआती संकेतों की पहचान व खुला संवाद गंभीर समस्याओं की रोकथाम में मदद करता है।