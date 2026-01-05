कांग्रेस बल्लारी को भरत रेड्डी का ‘गणराज्य’ बना रही है: जोशी

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस बल्लारी को विधायक नारा भरत रेड्डी का गणराज्य ना रही है और हिंसा में शामिल कांग्रेस नेताओं को बचाने के लिए पुलिस व प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बल्लारी में हालिया झड़प के पीछे भरत रेड्डी ही जिम्मेदार हैं और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।