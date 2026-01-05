5 जनवरी 2026,

सोमवार

बैंगलोर

कांग्रेस बल्लारी को भरत रेड्डी का ‘गणराज्य’ बना रही है: जोशी

पत्रकारों से बातचीत में जोशी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है।

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Jan 05, 2026

जोशी ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत विधायक के निजी सुरक्षा गार्ड की गोली से हुई है।

file photo

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस बल्लारी को विधायक नारा भरत रेड्डी का गणराज्य ना रही है और हिंसा में शामिल कांग्रेस नेताओं को बचाने के लिए पुलिस व प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बल्लारी में हालिया झड़प के पीछे भरत रेड्डी ही जिम्मेदार हैं और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।

सख्त कार्रवाई करनी चाहिए

जोशी Pralhad Joshi ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत विधायक के निजी सुरक्षा गार्ड की गोली से हुई है। ऐसे में पुलिस को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या से अपील की कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

कोई गलती की है तो पुलिस कार्रवाई करे

पत्रकारों से बातचीत में जोशी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जोशी ने कहा, अगर जनार्दन रेड्डी ने कोई गलती की है तो पुलिस कार्रवाई करे।

बैनर लगाने की जगह को लेकर हुए विवाद के कारण झड़प हुई

उन्होंने सवाल उठाया कि बल्लारी शहर के विधायक के समर्थक जनार्दन रेड्डी के घर क्यों गए, जबकि जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि वे बल्लारी में नहीं, बल्कि गंगावती में थे। जोशी के अनुसार, बैनर लगाने की जगह को लेकर हुए विवाद के कारण झड़प हुई।

हिंसक भीड़ पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई

उन्होंने आगे कहा कि यदि पुलिस मौके पर मौजूद थी, तो हिंसक भीड़ पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पुलिस ने एक निजी व्यक्ति को गोली चलाने क्यों दिया, इस पूरे मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए, जोशी ने मांग की।

Published on:

05 Jan 2026 08:03 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / कांग्रेस बल्लारी को भरत रेड्डी का ‘गणराज्य’ बना रही है: जोशी

