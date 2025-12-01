वैकल्पिक नहीं, बल्कि एचआइवी देखभाल का अनिवार्य हिस्सा हो काउंसलिंग

सही समय पर दवा यानी एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) लेना एचआइवी प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन मानसिक-स्वास्थ्य समस्याएं अक्सर मरीजों की नियमितता को प्रभावित करती हैं। अवसाद, बीमारी के उजागर होने का डर या भविष्य को लेकर चिंता कई मरीजों को दवा छोडऩे या कभी-कभी ही लेने के लिए मजबूर कर देती है। इसके अलावा कुछ मरीज जिम, तैराकी, या अन्य स्वस्थ दिनचर्या से भी दूर होने लगते हैं, जिससे तनाव और बढ़ता है। असंगठित जीवनशैली और मानसिक दबाव उनकी स्वास्थ्य स्थिति को और गंभीर बना देता है। कई मरीज आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करते हैं। इलाज का खर्च, नौकरी खोने का डर और सामाजिक असुरक्षा मानसिक तनाव को दो गुना कर देती है। यह तनाव धीरे-धीरे मानसिक थकान, भविष्य को लेकर डर और जीवन में रुचि कम होने जैसी समस्याओं को जन्म देता है। युवा, एलजीबीटीक्यू समुदाय, सेक्स वर्कर्स और अन्य संवेदनशील समूहों के लिए यह चुनौतियां और अधिक कठिन होती हैं।