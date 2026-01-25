शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भर्ती में देरी, 4000 से अधिक पद खाली

कर्नाटक में 48,465 सरकारी प्राथमिक स्कूल और 6,842 सहायता प्राप्त स्कूल हैं। इससे पहले 6,777 पीइ शिक्षक नियुक्त किए गए थे, लेकिन इनमें से 4,000 से अधिक शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन रिक्त पदों को अब तक भरा नहीं गया है।हाल ही में सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में 703 पीइ शिक्षकों की भर्ती के लिए वित्त विभाग से मंजूरी ली है, जिनमें कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के 380 पद शामिल हैं। वहीं हाई स्कूल स्तर पर राज्यभर में 670 पदों को मंजूरी दी गई है, जिनमें कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के 216 पद हैं। यह लगभग दो दशकों के बाद इस श्रेणी में बड़ी भर्ती मानी जा रही है। अभ्यर्थियों की मांग है कि स्वीकृत पदों में कटौती किए बिना सभी स्कूलों और कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।