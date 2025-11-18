पीयू कॉलेजों के व्याख्याता अब हाई स्कूल में भी पढ़ाएंगे

इस निर्णय का पीयू कॉलेजों के व्याख्याताओं और प्राचार्यों ने कड़ा विरोध किया है और चेतावनी दी है कि आवश्यकता पडऩे पर वे कक्षाओं का बहिष्कार और आंदोलन करेंगे। वर्तमान में हाई स्कूल और पीयू स्तर के लिए अलग-अलग कैडर और भर्ती नियम लागू हैं। हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती डीएसइएल के संबंधित डीडीपीआइ द्वारा की जाती है, जबकि पीयू व्याख्याताओं की भर्ती डीडीपीयू करते हैं। हाई स्कूल के लिए स्नातक व बी.एड अनिवार्य है, जबकि पीयू व्याख्याता ग्रुप-बी पद के लिए स्नातकोत्तर और बी.एड अनिवार्य होता है।सरकार का तर्क है कि राज्य में कर्नाटक पब्लिक स्कूल्स (केपीएस) की संख्या बढऩे और 1 से 12 तक की शिक्षा एक ही परिसर में मिलने के कारण शिक्षकों की कार्यप्रणाली में एकरूपता आवश्यक है। अगले शैक्षणिक वर्ष से 900 नए केपीएस शुरू किए जाने की घोषणा भी इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है।