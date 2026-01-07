7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बैंगलोर

15 साल से पुराने स्कूल बसों के नियमों में ढील की मांग

केरल और तमिलनाडु में 15 साल से अधिक पुरानी स्कूल बसों को भी चलाने की अनुमति है। नए स्कूल बसों के लिए तीन साल में एक बार और पुरानी बसों के लिए हर साल फिटनेस प्रमाणपत्र नवीनीकरण का प्रावधान है।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Jan 07, 2026

स्कूलों को हर साल बसों की फिटनेस नवीनीकरण कराना पड़ता है, जबकि बसें रोज 100 किलोमीटर से भी कम चलती हैं और अच्छी स्थिति में रहती हैं।

file photo

कर्नाटक के अनुदानित और गैर-अनुदानित निजी स्कूलों ने परिवहन विभाग से 15 साल से पुरानी स्कूल बसों को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी कर चलाने की अनुमति देने की मांग की है।

कर्नाटक निजी शिक्षण संस्थान संघ Karnataka Private Educational Institutions Association के अध्यक्ष लोकेश टी. ने कहा कि निजी स्कूलों Private Schools को हर साल बसों की फिटनेस नवीनीकरण कराना पड़ता है, जबकि बसें रोज 100 किलोमीटर से भी कम चलती हैं और अच्छी स्थिति में रहती हैं।

हर 15 साल में बस बदलना आर्थिक रूप से नुकसानदेह

उन्होंने बताया कि राज्य में 6,000 से अधिक गैर-अनुदानित निजी स्कूल हैं और बिना सरकारी अनुदान के हर 15 साल में बस बदलना आर्थिक रूप से नुकसानदेह है। इसी बीच, अनुदानित निजी स्कूलों के संगठन ने भी परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी को पत्र लिखकर नियमों में ढील देने की मांग की है।

परिवहन मंत्री को पत्र

एसोसिएटेड मैनेजमेंट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स इन कर्नाटक Associated Managements of Primary and Secondary Schools in Karnataka के महासचिव डी. शशिकुमार ने बताया कि केरल और तमिलनाडु में 15 साल से अधिक पुरानी स्कूल बसों को भी चलाने की अनुमति है। नए स्कूल बसों के लिए तीन साल में एक बार और पुरानी बसों के लिए हर साल फिटनेस प्रमाणपत्र नवीनीकरण का प्रावधान है। राज्य के 20,000 से अधिक अनुदानित निजी स्कूलों ने भी परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर नियमों में ढील देने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Jan 2026 07:13 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / 15 साल से पुराने स्कूल बसों के नियमों में ढील की मांग

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

सपनों के शहर में खौफनाक अंत! बेंगलुरु की हाईराइज बिल्डिंग से गिरा युवा इंजीनियर, मौके पर ही दर्दनाक मौत

engineer died
राष्ट्रीय

अगले शैक्षणिक वर्ष से राज्यव्यापी होगी मेंस्ट्रुअल कप योजना

बैंगलोर

BJP महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी, कर्नाटक पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

राष्ट्रीय

देश के विकास की मजबूत नींव है जैन समुदाय की दानशीलता : डॉ. बल्लाल

जैन समुदाय ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
बैंगलोर

कर्नाटक में बाघों की संख्या बढऩे के आसार

पांचों बाघ अभयारण्यों में कुल 2230 कैमरा ट्रैप
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.