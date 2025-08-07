दबाव के बावजूद सहानुभूति व धैर्य से काम लें चिकित्सक

मुख्यमंत्री ने कहा कि बातचीत के दौरान, मरीजों ने उन्हें बताया कि चिकित्सकों ने उनकी अच्छी तरह से देखभाल की और उचित भोजन दिया। जब पत्रकारों ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध न होने के कारण निजी एम्बुलेंस चालक यहां गोरखधंधा चला रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि 108 डायल करके लोग सरकारी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अस्पताल में पार्किंग शुल्क वसूलने के मुद्दे की जांच होगी।