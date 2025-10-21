Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

टाइगर रिजर्व में निजी जीप के प्रवेश पर अधिकारियों की कड़ी आलोचना

वन्यजीव कार्यकर्ता और राज्य वन्यजीव बोर्ड Karnataka Wildlife Board के पूर्व सदस्य जोसेफ हूवर ने सवाल उठाया कि जब मूरकेरे क्षेत्र को चार परित्यक्त बाघ शावकों की सुरक्षा को लेकर सफारी के लिए बंद किया गया है, तो फिर निजी वाहन को कोर टाइगर हैबिटेट में प्रवेश की अनुमति क्यों दी गई?

less than 1 minute read

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Oct 21, 2025

वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने बंडीपुर टाइगर रिजर्व (बीटीआर) में शनिवार को तवरे कट्टे मंदिर सफारी रोड पर एक निजी जीप के प्रवेश की अनुमति देने को लेकर वन विभाग की कड़ी आलोचना की है। इसे गैरकानूनी बताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

वन्यजीव कार्यकर्ता और राज्य वन्यजीव बोर्ड Karnataka Wildlife Board के पूर्व सदस्य जोसेफ हूवर ने सवाल उठाया कि जब मूरकेरे क्षेत्र को चार परित्यक्त बाघ शावकों की सुरक्षा को लेकर सफारी के लिए बंद किया गया है, तो फिर निजी वाहन को कोर टाइगर हैबिटेट में प्रवेश की अनुमति क्यों दी गई? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या वन अधिकारियों के रिश्तेदारों को बाघ पकडऩे जैसी कार्यवाहियों में शामिल होने की अनुमति है?

उन्होंने आरोप लगाया कि इसी समूह ने पिछले सप्ताह रामपुर हाथी शिविर का भी दौरा किया था। हूवर ने कहा कि इस वर्ष जून से अब तक राज्य के एम.एम. हिल्स अभयारण्य में छह बाघों की जहर से मौत हो चुकी है। ऐसे में बीटीआर Bandipur Tiger Reserve अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Oct 2025 05:19 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / टाइगर रिजर्व में निजी जीप के प्रवेश पर अधिकारियों की कड़ी आलोचना

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

बिना सलाह बच्चों को दवा देना हो सकता है खतरनाक

बैंगलोर

कर्नाटक को 422 अतिरिक्त पीजी मेडिकल सीटें मिलीं, कुल सीटें 2,116 हुईं

बैंगलोर

आठ नए मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव के विरोध में उतरे शिक्षाविद् और छात्र संगठन

बैंगलोर

OLA सीईओ पर कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज

राष्ट्रीय

पॉक्सो जागरूकता अभियान चलाएंगे सरकारी स्कूल, कॉलेज

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.