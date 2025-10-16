तीन बाघ शावकों को बचाने में जुटा वन विभाग

बीआरटी टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक और निदेशक, बी.एस. श्रीपति ने बताया कि शावक लगभग एक महीने के हैं और मां की अनुपस्थिति में उनके बचने की संभावना कम है। नियमों के अनुसार एक मानक तकनीकी मार्गदर्शन और निगरानी समिति का गठन किया गया है। तीनों शावक पशु चिकित्सकों की निगरानी में हैं।शावकों को मैसूरु के बाहरी इलाके कूर्गल्ली स्थित चामुंडी वन्य जीव बचाव एवं पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा।