तय समय पर कराए जाएंगे जीबीए और स्थानीय निकाय चुनाव: शिवकुमार

शिवकुमार ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। अदालत के निर्देश के अनुसार 30 जून तक चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ हलफनामे दाखिल किए हैं, यह उनका विषय है, लेकिन राज्य सरकार आवश्यक आदेश जारी करेगी। सरकार जिला और तालुक पंचायत चुनाव भी कराना चाहती है। संविधान के 73 वें और 74वें संशोधनों के अनुसार राज्य सरकार आवश्यक तैयारियां करेगी। उन्होंने कहा कि समय-सीमा के अनुसार जो भी करना था, कर दिया गया है। वार्ड आरक्षण को लेकर कुछ आपत्तियां थीं। कुछ ही वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। उन्होने अभी इसे नहीं देखा है। अगर सुधार की जरूरत होगी तो संबंधित अधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी और चुनाव कराने के लिए अब और समय की मांग नहीं की जाएगी।