बैंगलोर

तय समय पर कराए जाएंगे जीबीए और स्थानीय निकाय चुनाव: शिवकुमार

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सरकार करेगी पालन चुनाव के लिए और समय की नहीं की जाएगी मांग

बैंगलोर

image

Rajeev Mishra

Jan 14, 2026

उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी और ग्रेटर बेंगलूरु प्राधिकरण (जीबीए) के तहत आने वाले पांचों नगर निगमों के चुनाव 30 जून से पहले कराएगी। उन्होंने पांचों निगमों में कांग्रेस की जीत का भरोसा भी जताया।

बेंगलूरु विकास विभाग का प्रभार संभालने वाले शिवकुमार ने कहा कि शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 30 जून से पहले स्थानीय निकाय चुनाव कराने को कहा है। इससे पहले बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) का कार्यकाल 10 सितम्बर 2020 को ही समाप्त हो गया था। उसके बाद से चुनाव नहीं हुए और सरकार की ओर से नियुक्त प्रशासक ही उसकी देखरेख रहे हैं। अब बीबीएमपी को जीबीए के तहत पांच नगर निगमों में विभाजित कर दिया गया है।

शिवकुमार ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। अदालत के निर्देश के अनुसार 30 जून तक चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ हलफनामे दाखिल किए हैं, यह उनका विषय है, लेकिन राज्य सरकार आवश्यक आदेश जारी करेगी। सरकार जिला और तालुक पंचायत चुनाव भी कराना चाहती है। संविधान के 73 वें और 74वें संशोधनों के अनुसार राज्य सरकार आवश्यक तैयारियां करेगी। उन्होंने कहा कि समय-सीमा के अनुसार जो भी करना था, कर दिया गया है। वार्ड आरक्षण को लेकर कुछ आपत्तियां थीं। कुछ ही वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। उन्होने अभी इसे नहीं देखा है। अगर सुधार की जरूरत होगी तो संबंधित अधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी और चुनाव कराने के लिए अब और समय की मांग नहीं की जाएगी।

चुनाव कराना सरकार का कर्तव्य

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव कराना सरकार का कर्तव्य है। चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और पार्टी कार्यकर्ताओं को सत्ता मिलेगी। कांग्रेस नया नेतृत्व तैयार कर रही है। जो गारंटी योजनाएं दी गईं हैं और जिस तरह से बेंगलूरु को बदल रहे हैं, उसके आधार पर जनता कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। कांग्रेस सभी पांचों निगमों में जीत दर्ज करेगी। भाजपा और जद-एस के मैत्रीपूर्ण मुकाबले की योजना पर शिवकुमार ने कहा कि अगर वे साथ आते हैं तो यह कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। वे साथ लड़ें या अलग-अलग। अगर वे एक साथ आकर चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया था, तो वह कांग्रेस हमारे लिए बेहतर होगा। त्रिकोणीय मुकाबले से बेहतर सीधा मुकाबला होता है।

14 Jan 2026 08:01 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / तय समय पर कराए जाएंगे जीबीए और स्थानीय निकाय चुनाव: शिवकुमार

बैंगलोर

कर्नाटक

