सरकारी शिक्षक ने कक्षा में की आत्महत्या

उनकी पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके पति काम के दबाव को लेकर अक्सर शिकायत करते थे और नौकरी छोडऩे की इच्छा जताते थे। हालांकि परिवार की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने काम जारी रखने को कहा था।धनंजय रोज होन्नाली से स्कूल आते थे और घटना के दिन वे बीएलओ के रूप में मतदाताओं से जानकारी जुटाने के लिए सुबह जल्दी गांव पहुंचे थे। शिकारीपुर ग्रामीण पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।