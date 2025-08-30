अपने विभाग लौटेंगे स्वास्थ्यकर्मी, प्रतिनियुक्ति रद्द

अधिसूचना के अनुसार जिला अस्पतालों, तालुक अस्पतालों और प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत वरिष्ठ प्राथमिक स्वास्थ्य निरीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य निरीक्षक, वरिष्ठ स्वास्थ्य पर्यवेक्षक व स्वास्थ्य पर्यवेक्षक जैसे कर्मचारी अब वापस क्षेत्रीय स्तर पर तैनात किए जाएंगे।इन कर्मचारियों को मूल रूप से संचारी बीमारियों की निगरानी और नियंत्रण जैसे क्षेत्रीय कार्यों के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन कई लोग जमीनी स्तर की जिम्मेदारियों में शामिल हुए बिना जिला और तालुक स्तरीय कार्यालयों में काम कर रहे हैं।