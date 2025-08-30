अपने विभाग लौटेंगे स्वास्थ्यकर्मी, प्रतिनियुक्ति रद्द

Karnataka के कई सरकारी अस्पताल चिकित्सकों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों Doctors And Other Health Workers की कमी से जूझ रहे हैं। अस्पतालों पर मरीजों Patients के बढ़ते दबाव के बीच स्वास्थ्य कर्मियों की कमी स्वास्थ्य सेवाओं के आड़े आ रही हैं।
इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत कई अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी किया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी रोग नियंत्रण के हित में, स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिनियुक्तियां रद्द करने की सिफारिश की थी।
अधिसूचना के अनुसार जिला अस्पतालों, तालुक अस्पतालों और प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत वरिष्ठ प्राथमिक स्वास्थ्य निरीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य निरीक्षक, वरिष्ठ स्वास्थ्य पर्यवेक्षक व स्वास्थ्य पर्यवेक्षक जैसे कर्मचारी अब वापस क्षेत्रीय स्तर पर तैनात किए जाएंगे।इन कर्मचारियों को मूल रूप से संचारी बीमारियों की निगरानी और नियंत्रण जैसे क्षेत्रीय कार्यों के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन कई लोग जमीनी स्तर की जिम्मेदारियों में शामिल हुए बिना जिला और तालुक स्तरीय कार्यालयों में काम कर रहे हैं।
इन कर्मचारियों को जल्द ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य क्षेत्रीय स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों पर पुन: नियुक्त किया जाएगा।