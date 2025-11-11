बिना पंजीकरण के कैसे चल रहा है संगठन :गुंडूराव

उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी टिप्पणी की और कहा, भागवत को गोलवलकर के बारे में बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने टैगोर, नेताजी और सरदार पटेल का जिक्र किया। उनका आरएसएस से क्या संबंध? आरएसएस में कपट है। वे कहते हैं कि देश निर्माण के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने देश के लोगों के बीच फूट पैदा की है। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले कौन थे और वे किस विचारधारा से जुड़े थे, यह सबको याद रखना चाहिए।"