13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

बांग्लादेशियों के आधार कार्ड की जांच जारी, कार्रवाई होगी: गृह मंत्री परमेश्वर

परमेश्वर ने कहा, हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्तों को बांग्लादेशी नागरिकों से संबंधित जानकारी जुटाने को कहा गया है। कई लोग यहां आकर आधार कार्ड Aadhar card और अन्य पहचान पत्र बनवा लेते हैं और ऐसे रह रहे हैं, जैसे वे विदेशी नागरिक ही न हों।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Jan 13, 2026

file photo

गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार बांग्लादेशी नागरिकों के आधार कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेज हासिल किए जाने की रिपोर्ट की गहन जांच कर रही है। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विस्तृत आंकड़ा एकत्र करने के निर्देश

पत्रकारों से बातचीत में गृह मंत्री ने बताया कि उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को राज्य में बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी से जुड़ा विस्तृत आंकड़ा एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। जांच का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है, जो अवैध रूप से देश में प्रवेश कर राज्य में रहने के लिए स्थानीय पहचान दस्तावेज हासिल कर चुके हैं।

आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र बनवा लेते हैं

परमेश्वर ने कहा, हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्तों को बांग्लादेशी नागरिकों से संबंधित जानकारी जुटाने को कहा गया है। कई लोग यहां आकर आधार कार्ड Aadhaar card और अन्य पहचान पत्र बनवा लेते हैं और ऐसे रह रहे हैं, जैसे वे विदेशी नागरिक ही न हों।

उन्होंने बताया कि हाल ही में दो बांग्लादेशी नागरिकों Bangladeshi citizens की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास कथित रूप से आधार कार्ड भी थे। गृह मंत्री ने कहा कि कर्नाटक सरकार Karnataka Government पहले भी कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को देश से बाहर भेज चुकी है और आगे भी ऐसे मामलों में यही कार्रवाई जारी रहेगी।

अवैध अप्रवासियों के देश में प्रवेश के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीमा प्रबंधन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, कहा जाता है कि रिश्वत देकर या चुपके से सीमा पार की जाती है। सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल और केंद्र सरकार की है।

शांतिपूर्ण शहर मानकर यहां बस जाते हैं

परमेश्वर ने कहा कि कई अवैध अप्रवासी बेंगलूरु को शांतिपूर्ण शहर मानकर यहां बस जाते हैं। उन्होंने बताया कि सकलेशपुर क्षेत्र के कॉफी बागानों में काम कर रहे कुछ बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि आनेकल और आसपास के इलाकों में बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी की जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। जहां भी ऐसे लोग पाए जाएंगे, उन्हें चिन्हित कर देश से बाहर भेजा जाएगा।

कुछ समूहों के खुद ही पृष्ठभूमि जांच किए जाने की खबरों पर गृह मंत्री ने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने की किसी को अनुमति नहीं है। नागरिक केवल पुलिस को सूचना दे सकते हैं, स्वयं किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा कि किसी के साथ मारपीट या बदसलूकी की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी संगठन या व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश से बाहर भेजे गए लोगों से जुड़ा आंकड़ा सार्वजनिक करेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Jan 2026 09:12 pm

Published on:

13 Jan 2026 09:02 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / बांग्लादेशियों के आधार कार्ड की जांच जारी, कार्रवाई होगी: गृह मंत्री परमेश्वर

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

10 वर्ष पुराने 48 नीम के पेड़ों पर संकट

बैंगलोर

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को फिर प्रस्ताव भेजेगी सरकार

बैंगलोर

राज्यपाल को स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार सरकार : परमेश्वर

बैंगलोर

तय समय पर कराए जाएंगे जीबीए और स्थानीय निकाय चुनाव: शिवकुमार

बैंगलोर

बेंगलूरु पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज

बेंगलूरु प्रवास के दौरान चांसलर मर्ज ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आडुगोडी स्थित जर्मन प्रौद्योगिकी कंपनी बॉश के भारत मुख्यालय का दौरा किया।
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.