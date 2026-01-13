बांग्लादेशियों के आधार कार्ड की जांच जारी, कार्रवाई होगी: गृह मंत्री परमेश्वर

पत्रकारों से बातचीत में गृह मंत्री ने बताया कि उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को राज्य में बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी से जुड़ा विस्तृत आंकड़ा एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। जांच का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है, जो अवैध रूप से देश में प्रवेश कर राज्य में रहने के लिए स्थानीय पहचान दस्तावेज हासिल कर चुके हैं।