यूजीसी का काम नहीं है पाठ्यक्रम तैयार करना: एआइएसइसी

हम्पी कन्नड़ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. ए. मुरीगेप्पा ने एआइ के युग में श्लोकों, पंचांगों, वास्तु आदि को शामिल करने के उद्देश्य और उपयोगिता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, व्यक्तिपरक नहीं। उन्हें किसी राजनीतिक दल का हुक्म नहीं बनना चाहिए।अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, के गणितज्ञ प्रोफेसर आर. रामानुजम ने कहा, एलओसीएफ पाठ्यक्रम का बड़ा हिस्सा पुराना और अवैज्ञानिक है तथा हमारी सभ्यता को सदियों पीछे ले जाएगा। इसलिए इसे पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए।