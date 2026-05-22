राज्य सरकार तय करे मेडिकल प्रवेश की प्रक्रिया, नीट परीक्षा निरस्त करे सरकार, कर्नाटक सीएम की केंद्र से बड़ी मांग

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने नीट-यूजी 2026 परीक्षा को पूरी तरह निरस्त कर वर्ष 2015 से पहले की मेडिकल प्रवेश व्यवस्था फिर से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्यों को मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीइटी) आयोजित करने का अधिकार वापस दिया जाना चाहिए। गुरुवार को बेंगलूरु में युवा कांग्रेस की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और यह परीक्षा पारदर्शी तरीके से आयोजित नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि नीट परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए और राज्यों को पहले की तरह मेडिकल कोर्सों के लिए सीइटी आयोजित करने की अनुमति दी जाए। हम खुद परीक्षा करवाएंगे।