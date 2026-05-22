कर्नाटक के नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में जुटी भाजपा, जल्द फैसला लेगा आलाकमान

Karnataka BJP: कर्नाटक में प्रदेश भाजपा के नए प्रमुख को लेकर पार्टी आलाकमान जल्द फैसला ले सकता है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र का तीन साल का कार्यकाल इस वर्ष नवंबर में समाप्त हो रहा है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल ने गुरुवार को संकेत दिया कि पार्टी जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर घोषणा कर सकती है। बेंगलूरु में पार्टी नेताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अग्रवाल ने कहा, फिलहाल एक प्रदेश अध्यक्ष हैं और वह सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। यह मान लेना गलत है कि राष्ट्रीय नेता यहां उनके कामकाज का मूल्यांकन करने आए हैं। भाजपा में मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है और राष्ट्रीय नेतृत्व सभी घटनाक्रमों से अवगत है। उन्होंने कहा, धीरे-धीरे हम एक बार फिर अध्यक्ष की घोषणा की ओर बढ़ रहे हैं।