हाथी के हमले में मजदूर की मौके पर ही मौत

कोडुगू जिले के विराजपेट तालुक के पालीबेट्टा के पास एम्मेगुंडी प्लांटेशन में एक जंगली हाथी Wild Elephant के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई।मृतक की पहचान हासन जिले के रमनाथपुर 57 वर्षीय हनुमंत के रूप में हुई है। हमले में उनके सीने और पेट पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
वे पिछले 30 वर्षों से निजी कॉफी बागान में काम कर रहे थे और वहीं एक लाइन हाउस में रहते थे। उन्हें बागान मालिक ने हाथियों की निगरानी (ट्रैकर) के रूप में तैनात किया था। घटना उस समय हुई जब वे अपने साथी मजदूरों को पास में मौजूद हाथियों के बारे में सतर्क कर रहे थे। उनके एक सहकर्मी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई।
घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी और सिद्धापुर पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। प्रशासन की ओर से तत्काल राहत के रूप में परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई है।