Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

हाथी के हमले में मजदूर की मौके पर ही मौत

घटना उस समय हुई जब वे अपने साथी मजदूरों को पास में मौजूद हाथियों के बारे में सतर्क कर रहे थे। उनके एक सहकर्मी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Nov 12, 2025

Elephant Attack

कोडुगू जिले के विराजपेट तालुक के पालीबेट्टा के पास एम्मेगुंडी प्लांटेशन में एक जंगली हाथी Wild Elephant के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई।मृतक की पहचान हासन जिले के रमनाथपुर 57 वर्षीय हनुमंत के रूप में हुई है। हमले में उनके सीने और पेट पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

वे पिछले 30 वर्षों से निजी कॉफी बागान में काम कर रहे थे और वहीं एक लाइन हाउस में रहते थे। उन्हें बागान मालिक ने हाथियों की निगरानी (ट्रैकर) के रूप में तैनात किया था। घटना उस समय हुई जब वे अपने साथी मजदूरों को पास में मौजूद हाथियों के बारे में सतर्क कर रहे थे। उनके एक सहकर्मी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई।

घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी और सिद्धापुर पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। प्रशासन की ओर से तत्काल राहत के रूप में परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Nov 2025 06:37 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / हाथी के हमले में मजदूर की मौके पर ही मौत

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य विभाग संभालेगा 108 एम्बुलेंस सेवाएं

108 ambulance
बैंगलोर

पकड़ा गया बाघ वही नहीं, जिसने किसान पर किया था हमला

बैंगलोर

कल्याण कर्नाटक में एसएसएलसी परीक्षा में शत-प्रतिशत परिणाम का लक्ष्य

बैंगलोर

बिना पंजीकरण के कैसे चल रहा है संगठन :गुंडूराव

dinesh-gundurao
बैंगलोर

वन्यजीवों की रक्षा ही प्रकृति की रक्षा

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.