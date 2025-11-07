बाल दिवस पर सरकारी स्कूलों में होगी मेगा अभिभावक-शिक्षक बैठक

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने और छात्र नामांकन को बढ़ावा देने के लिए 14 नवंबर को बाल दिवस पर सभी 47,000 सरकारी स्कूलों में मेगा अभिभावक-शिक्षक बैठकें आयोजित करने की योजना की घोषणा की है।
इस पहल का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा स्कूलों, शिक्षकों और स्थानीय समुदायों के बीच मजबूत जुड़ाव बनाना है। कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने उपायुक्तों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों को इसमें भाग लेने का निर्देश दिया है।जिला, तालुका और क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों और कॉलेजों का दौरा करें और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी और समर्थन करें।
