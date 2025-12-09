कैंसर पीड़ित नौ वर्षीय बच्चे को मिली नई जिंदगी

बोन मैरो ट्रांसप्लांट Bone Marrow Transplant (बीएमटी) विभाग की डॉ. वसुंधरा कैलाशनाथ ने बताया कि इस बार बच्चे की जान बचाने का सबसे प्रभावी और एक मात्र उपचार विकल्प हाई डोज कीमोथेरेपी के बाद बीएमटी था। उपचार ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण था क्योंकि बच्चे के पास सिर्फ एक किडनी थी। वह कम उम्र में ही पहले कई बार किमोथेरेपी से गुजर चुका था। दवाओं की उच्च मात्रा के कारण जानलेवा संक्रमण का खतरा अधिक था। इलाज के दौरान विक्रम अक्सर रोता था। कभी दर्द से कभी डर से। हर दवा, हर कदम, हर निर्णय बेहद सावधानी से लेना पड़ा। बीएमटी BMT सफल रहा। विक्रम को शनिवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। उसकी मां Mother की आंखों में आंसू थे। दुख के नहीं राहत और कृतज्ञता के।