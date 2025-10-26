स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण की ऑफलाइन प्रक्रिया खत्म

मान्यता प्राप्त और अनुदान रहित निजी स्कूल संघ (आरयूपीएसए) के अध्यक्ष लोकेश तालिकोटे ने कहा, हम शिक्षा विभाग के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन यह अधिसूचना शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत यानी अप्रेल या मई में जारी की जानी चाहिए थी। स्कूलों के लिए एक महीने के भीतर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करना कठिन होगा। इससे मान्यता रद्द होने की संभावना बढ़ेगी। शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।