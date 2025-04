बेंगलूरु. एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स इन कर्नाटक Associated Management of Primary and Secondary Schools in Karnataka (केएएमएस) ने पहली कक्षा में दाखिले Class 1 Admission के लिए 6 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा में छूट के प्रस्ताव का विरोध किया है। केएएमएस के महासचिव शशि कुमार डी. ने राज्य की मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की अपील की है।शशि कुमार ने छह पन्नों के पत्र में कहा कि आयु सीमा Age Limit For Admission In Class 1 में छूट उन स्कूलों के साथ अन्याय होगा, जो बीते तीन वर्षों से न्यूनतम आयु सीमा नियम का सख्ती से पालन कर रहे हैं। ऐसे कई बच्चे भी हैं, जिनकी आयु छह वर्ष से कम होने के कारण उन्हें पहली कक्षा में दाखिले के लिए या तो इंतजार करना पड़ा है या फिर नर्सरी और किंडरगार्टन में उन्हें जानबूझकर रोका गया। बीच में आयु मानदंड बदलने का मतलब है कि इन बच्चों को बिना किसी कारण के एक शैक्षणिक वर्ष गंवाना पड़ेगा।

उन्होंने अभिभावकों के उस दावे को भी गलत बताया, जिसके अनुसार आयु सीमा में छूट नहीं मिली तो लाखों बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश से वंचित रह जाएंगे। नियमों के उल्लंघन के आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा समर्थित कुछ स्कूल कानून के बावजूद कक्षा 1 में कम उम्र के बच्चों को दाखिला देकर लगातार 6 साल की उम्र के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि सरकार अब आयु सीमा में ढील देती है, तो यह इन उल्लंघनकर्ताओं को उनके किए को वैध बनाकर पुरस्कृत करेगी, जबकि नियम का पालन करने वाले ईमानदार स्कूल प्रवेश के मामले में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से नुकसान में रह जाएंगे।

स्कूल रिकॉर्ड में डेटा असंगतता उत्पन्न होगी असम, गुजरात, पुडुचेरी, तेलंगाना, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, झारखंड, कर्नाटक और केरल Assam, Gujarat, Puducherry, Telangana, Ladakh, Andhra Pradesh, Delhi, Rajasthan, Uttarakhand, Haryana, Goa, Jharkhand, Karnataka and Kerala सहित चौदह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकांश राज्य बोर्ड और अन्य बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण के साथ आंशिक रूप से/पूरी तरह से संरेखित हैं। एक राज्य और राष्ट्रीय मानदंड के बीच आयु मानदंड में किसी भी प्रकार का अंतर होने से स्कूल रिकॉर्ड में डेटा असंगतता उत्पन्न होगी।

मौजूदा स्थिति और खराब हो गई सरकार ने 7 मार्च 2018 को जारी आदेश में प्रवेश एवं आयु मानदंड पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा था। हालांकि, इस और संबंधित आदेशों का सख्ती से पालन न किए जाने के कारण मौजूदा स्थिति और खराब हो गई है। हितधारकों की ओर से बार-बार की गई शिकायतों के बावजूद, विभाग आयु मानदंडों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों या गुप्त रूप से संचालित अपंजीकृत प्री-प्राइमरी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में विफल रहा है।

आयु रिकॉर्ड में हेराफेरी उन्होंने कहा, हमें ऐसे मामलों के बारे में पता चला है जहां माता-पिता ने बच्चे की उम्र को गलत तरीके से दर्शाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षणिक रिकॉर्ड में हेराफेरी की है। इस समय आयु नियम में कोई भी आधिकारिक छूट इस तरह की धोखाधड़ी को और बढ़ावा देगी।

उचित प्रक्रिया के बिना कोई नीति परिवर्तन नहीं शशि कुमार ने कहा कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 National Education Policy के अनुसार निर्धारित की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 Right To Education के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा की गारंटी है। प्री-स्कूल कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण इस प्रकार करने के लिए कहा गया है कि कोई भी बच्चा 6 वर्ष से कम की उम्र में कक्षा एक में प्रवेश के लिए अर्ह न हो।

यदि ढील दी जाती है तो… सरकार को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आयु सीमा में छूट देने से बचना चाहिए। नियम को ढीला करने के बजाय, सरकार को इसे सभी स्कूलों में सख्ती से लागू करना चाहिए। यदि सरकार कभी भी किसी परिवर्तन पर विचार करती है, तो उसे पहले एक मसौदा अधिसूचना या सार्वजनिक नोटिस जारी करना चाहिए, हितधारकों से इनपुट और आपत्तियां मांगनी चाहिए, और एक उचित संक्रमण अवधि प्रदान करनी चाहिए। चुपके से या अचानक से किसी परिवर्तन को लागू करना प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का उल्लंघन होगा और अस्वीकार्य है।

यदि आयु मानदंड में ढील दी जाती है, तो सुनिश्चित करें कि आयु सीमा के कारण रोके गए छात्रों को अकादमिक रूप से मुआवजा दिया जाए। छात्र उपलब्धि ट्रैकिंग प्रणाली में एक तंत्र शुरू किया जाना चाहिए ताकि पात्र बच्चों के लिए दोहरी पदोन्नति या एक ग्रेड छोडऩे की अनुमति दी जा सके ताकि कोई भी बच्चा पहले के नियम का पालन करने के कारण एक शैक्षणिक वर्ष न गंवाए।यह एकमुश्त उपाय उन छात्रों के बीच समानता बनाए रखेगा जिन्होंने नियम का पालन किया और जो छूट से लाभान्वित हो सकते हैं।