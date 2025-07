शारीरिक निष्क्रियता, डिजिटल लत, जंक फूड और खराब स्वास्थ्य प्रथाएं भारी

केएएमएस Associated Management of Primary and Secondary Schools in Karnataka के महासचिव डी. शशि कुमार D. Shashi Kumar ने बताया कि स्कूलों में किए गए एक हालिया सर्वेक्षण में बच्चों के स्वास्थ्य Children's Health व जीवनशैली को लेकरएक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आई है। बच्चे और किशोर कम उम्र में ही थकान, निम्न रक्तचाप और यहां तक कि हृदय संबंधी जोखिम जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं।