मैसूरु को स्वच्छ बनाए रखने में सफाई कर्मियों की अहम भूमिका

file photo
मैसूरु सिटी कॉरपोरेशन (एमसीसी) ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत पौरकर्मिकों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला शहर के ललित महल रोड स्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआइ) के हेमावती ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। विधान परिषद सदस्य सी.एन. मंजेगौड़ा ने कार्यशाला का उद्घाटन किया।
क्षेत्रीय आयुक्त नितेश पाटिल ने पौरकर्मिकों को वास्तविक नायक बताते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत के बिना मैसूरु को स्वच्छ शहर के रूप में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिक कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों से ही मैसूरु को स्वच्छता में विशेष सम्मान मिला है। राज्य शहरी विकास संस्थान के निदेशक आशाद-उर-रहमान शरीफ ने कहा कि तकनीक के बेहतर उपयोग से ही कचरा प्रबंधन को और प्रभावी बनाया जा सकता है, ताकि मैसूरु की स्वच्छता रैंकिंग और बेहतर हो सके।
बड़ी खबरेंView All
बैंगलोर
कर्नाटक
ट्रेंडिंग