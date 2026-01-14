मैसूरु को स्वच्छ बनाए रखने में सफाई कर्मियों की अहम भूमिका

क्षेत्रीय आयुक्त नितेश पाटिल ने पौरकर्मिकों को वास्तविक नायक बताते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत के बिना मैसूरु को स्वच्छ शहर के रूप में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिक कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों से ही मैसूरु को स्वच्छता में विशेष सम्मान मिला है। राज्य शहरी विकास संस्थान के निदेशक आशाद-उर-रहमान शरीफ ने कहा कि तकनीक के बेहतर उपयोग से ही कचरा प्रबंधन को और प्रभावी बनाया जा सकता है, ताकि मैसूरु की स्वच्छता रैंकिंग और बेहतर हो सके।