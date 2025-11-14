राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के वार्षिक प्राचार्य सम्मेलन में कई मुद्दों पर हुई चर्चा

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स Rashtriya Military Schools का वार्षिक प्राचार्य सम्मेलन गुरुवार को बेलगावी स्थित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह सम्मेलन दो दिनों तक गहन विचार-विमर्श के बाद समाप्त हुआ।
एकीकृत प्रशिक्षण महानिदेशक, लेफ्टिनेंट जनरल अजय रामदेव ने सम्मेलन का नेतृत्व किया। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने दो दिवसीय चर्चा में सक्रिय भागीदारी निभाई और स्कूलों के प्रभावी संचालन तथा दीर्घकालिक विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया। मुख्य चर्चाओं में सीबीएसइ और एनडीए परिणामों में सुधार, गर्ल कैडेट्स की भागीदारी बढ़ाना, आधुनिक आधारभूत सुविधाओं का विकास, पाठ्यक्रम में सुधार, बजट समीक्षा और स्टाफिंग के अनुकूलन जैसे मुद्दे शामिल थे।
इन विषयों पर हुई विस्तृत चर्चाओं से कई व्यावहारिक और ठोस समाधान सामने आए। इस अवसर पर सेना शिक्षा कोर के अतिरिक्त महानिदेशक एवं सेवा प्रमुख मेजर जनरल वी. के. भट्ट उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
बैंगलोर
कर्नाटक
ट्रेंडिंग