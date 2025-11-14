राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के वार्षिक प्राचार्य सम्मेलन में कई मुद्दों पर हुई चर्चा

एकीकृत प्रशिक्षण महानिदेशक, लेफ्टिनेंट जनरल अजय रामदेव ने सम्मेलन का नेतृत्व किया। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने दो दिवसीय चर्चा में सक्रिय भागीदारी निभाई और स्कूलों के प्रभावी संचालन तथा दीर्घकालिक विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया। मुख्य चर्चाओं में सीबीएसइ और एनडीए परिणामों में सुधार, गर्ल कैडेट्स की भागीदारी बढ़ाना, आधुनिक आधारभूत सुविधाओं का विकास, पाठ्यक्रम में सुधार, बजट समीक्षा और स्टाफिंग के अनुकूलन जैसे मुद्दे शामिल थे।