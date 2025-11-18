परंपरा, नवाचार से ही सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान संभव : राज्यपाल गहलोत

राज्यपाल गेहलोत ने वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, बौद्ध-जैन ग्रंथ, पाणिनि व्याकरण, चरक-सुश्रुत संहिता, नाट्यशास्त्र, योग और ध्यान जैसी परंपराओं को मानवता के लिए अमूल्य बताया। साथ ही नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों की वैश्विक महिमा का स्मरण कराया।उन्होंने कहा कि परंपरा और नवाचार के संतुलित संगम से ही आधुनिक सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान संभव है। योग और आयुर्वेद जैसी भारतीय पद्धतियों को ज्ञान-परंपरा की ताकत बताया।