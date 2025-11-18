Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

परंपरा, नवाचार से ही सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान संभव : राज्यपाल गहलोत

राज्यपाल गहलोत ने भारतीय पर्यावरण चिंतन और प्रकृति के प्रति श्रद्धा की सांस्कृतिक भावना का उल्लेख करते हुए कहा कि सहिष्णुता, एकत्व और समन्वय भारतीय परंपरा की धरोहर हैं। उन्होंने सभी से करुणा, सत्य, अनुशासन, देशभक्ति और मानवता जैसे मूल्यों को विज्ञान और तकनीक के साथ अपनाने का आह्वान किया।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Nov 18, 2025

राज्यपाल थावरचंद गहलोत Thawar Chand Gehlot ने कहा कि आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धी समय में भारतीय ज्ञान परंपरा संयम, संतुलन और सहअस्तित्व का मार्ग दिखाती है। वैश्वीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच भारतीय नैतिक व मानवीय मूल्य आज भी पथप्रदर्शक हैं।

वे सोमवार को सेंट पॉल्स कॉलेज के भाषा विभाग की ओर से "समकालीन संदर्भ में भारतीय ज्ञान प्रणाली का महत्व" विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के बाद संबोधित कर रहे थे।यह सम्मेलन केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा कर्नाटक स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज हिंदी प्रोफेसर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

राज्यपाल गेहलोत ने वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, बौद्ध-जैन ग्रंथ, पाणिनि व्याकरण, चरक-सुश्रुत संहिता, नाट्यशास्त्र, योग और ध्यान जैसी परंपराओं को मानवता के लिए अमूल्य बताया। साथ ही नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों की वैश्विक महिमा का स्मरण कराया।उन्होंने कहा कि परंपरा और नवाचार के संतुलित संगम से ही आधुनिक सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान संभव है। योग और आयुर्वेद जैसी भारतीय पद्धतियों को ज्ञान-परंपरा की ताकत बताया।

राज्यपाल गहलोत ने भारतीय पर्यावरण चिंतन और प्रकृति के प्रति श्रद्धा की सांस्कृतिक भावना का उल्लेख करते हुए कहा कि सहिष्णुता, एकत्व और समन्वय भारतीय परंपरा की धरोहर हैं। उन्होंने सभी से करुणा, सत्य, अनुशासन, देशभक्ति और मानवता जैसे मूल्यों को विज्ञान और तकनीक के साथ अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने नई शिक्षा नीति को भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्जीवन की ऐतिहासिक पहल बताया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Nov 2025 04:42 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / परंपरा, नवाचार से ही सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान संभव : राज्यपाल गहलोत

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

‘नली-कली’ कार्यक्रम पर पुनर्विचार करेगी सरकार

बैंगलोर

शुरुआती शिक्षा का हिस्सा हो मस्तिष्क स्वास्थ्य का बुनियादी ज्ञान

बैंगलोर

बीबीपी में फिर शुरू हुई नॉन-एसी सफारी बसें

बैंगलोर

पीयू कॉलेजों के व्याख्याता अब हाई स्कूल में भी पढ़ाएंगे

teachers new task
बैंगलोर

दो और काले हिरणों की मौत, बैक्टीरियल संक्रमण की पुष्टि

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.