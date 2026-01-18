शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं : राज्यपाल गहलोत

राज्यपाल Thawar Chand Gehlot ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान देना चाहिए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को स्मरण करते हुए कहा कि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्तित्व निर्माण करे, मन को मजबूत बनाए, बुद्धि का विकास करे और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए।