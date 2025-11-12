पकड़ा गया बाघ वही नहीं, जिसने किसान पर किया था हमला

हेग्गुदिलु गांव के पास 10 नवंबर को एक गाय को मारकर आंशिक रूप से खाने वाले बाघ को अब असली बाघ माना जा रहा है। उस बाघ को पकडऩे के लिए वन विभाग के अभियान जारी हैं।उन्होंने कहा, यह अत्यंत निंदनीय है कि बिना डीएनए परीक्षण और वैज्ञानिक प्रमाण के ही बाघ को ‘संघर्ष बाघ’ घोषित कर दिया गया। इससे न केवल राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, बल्कि सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचा है।