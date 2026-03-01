जंगल की ‘टॉक’ आवाज ने कराई ‘काली नाइट फ्रॉग’ की खोज

कर्नाटक Karnataka के काली टाइगर रिजर्व Kali Tiger Reserve में वैज्ञानिकों और वन कर्मियों की संयुक्त टीम ने मेंढक की नई प्रजाति न्यक्तिबाट्रैकस काली (काली नाइट फ्रॉग) Kali Night Frog की खोज की है। यह खोज एक अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुई है और इसे देश की समृद्ध जैव विविधता में महत्वपूर्ण इजाफा माना जा रहा है। देश में फिलहाल 474 उभयचर प्रजातियां दर्ज हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक क्रिप्टिक स्पीशीज है, जो दिखने में कुंबारा नाइट फ्रॉग जैसी है, लेकिन आनुवंशिक रूप से अलग है। यह प्रजाति पश्चिमी घाट के कैसल रॉक क्षेत्र में पाई गई, जो पहले ज्ञात क्षेत्र से 100 किमी दूर है।