मांगों पर सहमति, आंदोलन स्थगित

सागवाड़ा. राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) की ओर से शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन के बाद मंगलवार को शासन सचिवालय में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय वार्ता सम्पन्न हुई।

वार्ता में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव सहित विभाग के आला अधिकारी उपस्थित रहे। संगठन की ओर से मुख्य संरक्षक एवं प्रशासनिक अध्यक्ष सियाराम शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री मोहित त्रिवेदी, जिला अध्यक्ष अरविंद पाटीदार एवं जिला मंत्री भूपेंद्र सिंह म्याला ने बताया कि वार्ता में शिक्षकों की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। शिक्षा विभाग की ओर से मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिए जाने का पूर्ण आश्वासन दिया गया।



प्रदेश संगठन मंत्री प्रकाश त्रिवेदी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष इलेश शर्मा एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अशोक गामोठ ने बताया कि मांगों को लेकर संगठन पिछले कई दिनों से आंदोलनरत था। शिक्षा मंत्री के साथ बना गतिरोध भी इस सकारात्मक वार्ता के बाद समाप्त हो गया। वार्ता सकारात्मक रहने पर संगठन ने आगामी आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है।



विभाग की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा यादव, संयुक्त शासन सचिव शिक्षा गु्रप-2 महेंद्र खींची, उप शासन सचिव मोनिका बराला, शिक्षा मंत्री के विशेषाधिकारी जयनारायण मीणा, संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र शर्मा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा, संयुक्त महामंत्री राजेंद्र पारीक, प्रारंभिक शिक्षा के महामंत्री रामस्वरूप वर्मा मौजूद रहे।