Banswara: ‘पार्टी कब है’ व्हाट्सएप ग्रुप पर बनाते थे लूट का प्लान, 3 बदमाशों को पुलिस ने 7KM तक पीछा करके किया गिरफ्तार

थानाधिकारी कपिल पाटीदार ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बस पर पथराव की घटना स्वीकार की है। आरोपियों के मोबाइल की जांच में ‘पार्टी कब है’ नाम का व्हाट्सएप ग्रुप मिला है। पुलिस के अनुसार, इस ग्रुप के जरिए आरोपी शराब पार्टी के लिए पैसे जुटाने और राहगीरों व वाहनों से अवैध वसूली करने की योजना बनाते थे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों ने इससे पहले कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और इस गिरोह में इनके अलावा और कौन-कौन लोग शामिल हैं।