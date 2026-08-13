जोड़ो पौधरोपण बरबोदनिया में गूंजा ”एक पेड़ मां के नाम” का संदेश

\Bओबरी @ पत्रिका.\B बरबोदनिया स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं पशु चिकित्सालय परिसर में ''हरियालो राजस्थान'' और ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान के तहत औषधीय पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में ओबरी तहसीलदार नितेश पंचोली, गिरदावर प्रीतम वखारिया, हर्षद पंचोरी, चिकित्साधिकारी ऋषि पुष्प टांक, पटवारी नेहा कटारा, ग्राम विकास अधिकारी नारायणलाल लोहार और औषधालय प्रभारी सागरमल जोशी मौजूद रहें। पौधराेपण में पशुधन सहायक जयंतीलाल डामोर, समाजसेवी गोपाल फलोत, पिंगास चरपोटा, कपिल परमार, अनिल परमार, अरुणा सरपोटा, शीला खाट तथा परिवहन विभाग के रमेश कलाल ने भी सेवाएं दी।
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