Rajasthan News : रोडवेज और अनुबंधित बस के चालकों में सवारी बैठाने का विवाद, मारपीट और पथराव

बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा बस स्टैंड पर रविवार दोपहर सवारी बैठाने के विवाद में रोडवेज और अनुबंधित लोक परिवहन बस के चालक-परिचालक भिड़ गए। बांसवाड़ा से निकली दोनों बसें रास्ते भर एक-दूसरे को ओवरटेक करती रहीं और स्टैंड पर पहुंचते ही दोनों पक्षों की बहस मारपीट में बदल गई। मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया। आरोप है कि अनुबंधित बस स्टाफ ने रोडवेज बस पर पत्थर फेंके, जिससे कांच टूटकर अंदर बैठी सवारियों पर गिरा और कुछ लोगों को हल्की चोटें आईं।