बांसवाड़ा

Rajasthan News : रोडवेज और अनुबंधित बस के चालकों में सवारी बैठाने का विवाद, मारपीट और पथराव

बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा बस स्टैंड पर रविवार दोपहर सवारी बैठाने के विवाद में रोडवेज और अनुबंधित लोक परिवहन बस के चालक-परिचालक भिड़ गए।

बांसवाड़ा

image

kamlesh sharma

Nov 23, 2025

फोटो पत्रिका

बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा बस स्टैंड पर रविवार दोपहर सवारी बैठाने के विवाद में रोडवेज और अनुबंधित लोक परिवहन बस के चालक-परिचालक भिड़ गए। बांसवाड़ा से निकली दोनों बसें रास्ते भर एक-दूसरे को ओवरटेक करती रहीं और स्टैंड पर पहुंचते ही दोनों पक्षों की बहस मारपीट में बदल गई। मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया। आरोप है कि अनुबंधित बस स्टाफ ने रोडवेज बस पर पत्थर फेंके, जिससे कांच टूटकर अंदर बैठी सवारियों पर गिरा और कुछ लोगों को हल्की चोटें आईं।

हंगामे के बाद दोनों बसों को पहले लोहारिया और फिर मोटागांव थाने ले जाया गया। रोडवेज परिचालक अरविंद अहारी ने लोक परिवहन बस चालक लोकेश, परिचालक दिनेश और कल्पेश के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जबकि दूसरे पक्ष ने भी जवाबी रिपोर्ट पेश की। बताया गया कि लोक परिवहन बस सेवा शुरू होने के बाद से सवारियां को लेकर दोनों पक्षों में विवाद लगातार बना हुआ है। पुलिस ने दोनों शिकायतों पर जांच शुरू कर दी है।

रोडवेज पर फेंके पत्थर

रोडवेज परिचालक अरविंद अहारी ने बताया कि लोक परिवहन के खलासी एवं अन्य लोगों ने रोडवेज बस पर पत्थर फेंके। इससे कुछ यात्रियों को हल्की चोटें भी आईं। थाने में जब रोडवेज को ले जाया गया, तब भी टूटे कांच और पत्थर अंदर ही पड़े थे। दोनों बसों को थाने ले जाने के बाद रोडवेज की दूसरी बस सवारियों को लेने पहुंची। इसके बाद यात्री दूसरी बस में बैठकर आगे के लिए रवाना हुए।

Published on:

23 Nov 2025 08:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan News : रोडवेज और अनुबंधित बस के चालकों में सवारी बैठाने का विवाद, मारपीट और पथराव

