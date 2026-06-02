Rajasthan High-Level Canal: ₹2500 करोड़ की परियोजना में बनेगी 102.38KM लंबी नहर, 78 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण

वर्तमान में परियोजना के तहत टनल और विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर जैसे एकोडक्ट साइफन एवं टनल व ओपन कैनाल सहित लगभग 36 किमी. यानि 36000 मीटर नहर का कार्य निर्माण पूरा हो चुका है। इनमें चार टनल का कार्य 1200 मीटर की लंबाई में कार्य हो चुका है। इसके अलावा कुछ ओपन जगह पर कैनाल का कार्य भी पूरा हो चुका है। विभाग के अनुसार सिर्फ कैनाल के कार्य की प्रगति की बात की जाए तो लगभग 36 से 37 प्रतिशत कार्य अभी तक हुआ है।