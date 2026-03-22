घर तोड़ने लगी LPG, पति नहीं भरवा पाया सिलिंडर…घर छोड़कर चली गई पत्नी

मामला घुंघटेर थाना क्षेत्र के बौधनी मजरे खटौली गांव का है। यहां के निवासी अनिल कुमार, जो एक प्राइवेट कंपनी में नाइट ड्यूटी करते हैं, सोमवार सुबह जब काम से लौटे तो घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। भूख से बेहाल अनिल ने जब पत्नी सुमन देवी (29) से खाना न बनने का कारण पूछा, तो जवाब ने गृहस्थी की नींव हिला दी। सुमन का स्पष्ट कहना था- 'अब चूल्हे पर लकड़ियों से खाना नहीं बनाऊंगी, पहले गैस सिलिंडर भरवा कर लाओ।'