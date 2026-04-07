Baran Trading App Scam: ₹92.75 लाख की ठगी करने वाले आरोपी MP से गिरफ्तार, दुबई-मुंबई भेजते थे पैसा

Baran Cyber Police Busted Trading App Scam: ट्रेडिंग एप के माध्यम से मुनाफे का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर निवेश का लालच देकर पीड़ित से करीब ₹92.75 लाख रुपए ठग लिए। मामले में पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।